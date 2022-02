Blanca Agüero, abogada de la familia de Paola Gaete, quien falleció durante una intervención quirúrgica estética, dice estar conforme con la imputación doctor Daniel Domaniczky

“Nosotros tenemos la creencia de que su deceso se debió a una negligencia del médico cirujano, que provocara él esta rotura en su arteria durante la cirugía. No sabemos por qué no pudo contener ese sangrado que ella tuvo y que finalmente causó su muerte”, explicó la abogada en entrevista con la 1080 AM.

Anunció que solicitará a la Fiscalía pedir un informe sobre el plantel que participó de la intervención: quiénes son, cuánto cobra cada uno y dónde estudiaron, tomando en cuenta que el primer comunicado del sanatorio San Sebastián, fue que simplemente cedió su espacio para la cirugía y que ningún integrante de su equipo participó ni se utilizaron instrumentales de dicho hospital.

Como un aspecto muy llamativo mencionó el bajo costo de la cirugía, en comparación lo que habitualmente se cobra en el mercado. A criterio de la abogada, el precio habitual es de 20 a 30 millones de guaraníes, pero este equipo pidió solo 12 millones.

El fiscal Carlos Acuño imputó al médico cirujano Daniel Domaniczky por homicidio doloso, en el marco de la investigación del fallecimiento de Paola Gaete.