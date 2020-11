Tos, expectoración y falta de aire o juku’a pueden ser síntomas de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) siendo el último síntoma de inicio lento y la mayoría de las personas llegan a consultas en estadios avanzados a causa de la enfermedad y les imposibilita o limita la realización de ciertas actividades cotidianas.

Por lo general, los pacientes dan poca importancia a estos síntomas y lo relacionan con tos irritativa, alergia o simplemente con una falta de estado físico.

La detección precoz de esta enfermedad se realiza a través de la espirometría, el cual indica el funcionamiento del pulmón. Es un estudio funcional respiratorio donde el paciente sopla de manera forzada, manteniendo el aire durante 6 segundos en un aparato llamado Espirómetro.

“Es un estudio que no duele y no requiere esfuerzo, pero por motivos sanitarios ante el COVID-19, estos no se realizan actualmente por la eliminación de particular mientras es realizado”, explicó la Profesora Doctora Mabel Peralta, neumóloga de la Cátedra y Servicio de Neumología del Hospital de Clínicas.

Las personas con más de 40 años, fumadores o ex fumadores deben realizarse los controles pertinentes ante la aparición de los síntomas como dificultad respiratoria y así detectar a tiempo la EPOC.

El paciente que tiene EPOC es considerado de alto riesgo y más si contrae COVID-19, es por eso que los mismos no deben bajar la guardia ante las medidas de bioseguridad y seguir con las indicaciones del tratamiento que lleva a cabo.

Este año el Día Mundial de la EPOC, que se recuerda el tercer miércoles de noviembre, se conmemorará con un enfoque en los pacientes que ya tienen un diagnóstico de manera a realizar teleconsultas para el seguimiento y control.

“Desde el año 2002 se estableció esta fecha para dar conocer sobre la enfermedad y así buscar que más personas puedan acceder a un diagnóstico precoz. El EPOC posee una elevada prevalencia a nivel mundial, con alto índice morbimortalidad, relacionado en un 90% con el hábito tabáquico o pacientes no fumadores, pero conviviente con un fumador durante un largo periodo”, indicó.

La actividad para este año consiste en la aplicación de la teleconsulta con aquellas personas ya diagnosticadas de EPOC, con el objetivo de romper las barreras que existen actualmente para la realización de las consultas presenciales por motivos de la pandemia.

Desde el lunes 16 al viernes 20 de noviembre se habilitarán las líneas para los pacientes con EPOC que necesiten consultar con los especialistas, durante el turno mañana de 8:00 a 11:30 horas. Los números son: (0991) 870 012 y el (0991) 483 556.