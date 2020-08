Este jueves, la previsional impidió el ingreso de un grupo de personas al hospital central. El motivo fue que no estaban vestidas acorde al nuevo reglamento. Una de las afectadas, paciente trasplantada renal, se vio obligada a comprar pantalones para poder realizarse sus estudios y tomar sus medicamentos a hora.

“Me dijeron que vine con vestido y me dijeron que no podía ingresar. No vengo por paseo sino porque necesito. Tengo un problema en el corazón y reumas”, dijo la asegurada Catalina Cabañas, en entrevista con la radio 730 AM.

“Yo soy enferma trasplantada renal. Me dijeron que no puedo entrar. Hay excepciones que no me gustan. Hay personas en laboratorios con bermudas, polleras y entran”, comentó por su parte Irma Ayala, otra asegurada del instituto.

El Dr. José Oviedo, jefe de Neumología del Hospital Central, explicó a las presentes que se recomienda la vestimenta para que los pacientes estén completamente cubiertos y reduzcan el riesgo de contagio de coronavirus.

“Son protocolos de salud, el ir decorosomente vestidos. Con más razón, al venir en un hospital, se recomienda venir completamente cubierto. La condición de pandemia nos obliga a reconvertirnos y evitar contagios. Si bien esto se socializó en prensa, no toda la prensa se hace eco”, culpó por la falta de comunicación a los asegurados de la previsional sobre esta medida.