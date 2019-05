El Ministerio del Interior ofreció una particular y llamativa “sugerencia” para evitar el robo de vehículos a través de la instalación de dispositivos GPS. La publicación fue duramente cuestionada principalmente por tratarse de una alternativa que, a la hora de la verdad, no evita que se cometa el delito.

A través de sus cuentas en redes sociales (tanto en Facebook como Twitter), el Ministerio del Interior publicó un flyer dirigido a propietarios de vehículos que pretendan evitar el robo de sus rodados.

En dicha imagen sugiere a los mismos la instalación de un dispositivo GPS en el automóvil con el fin de “burlar a los robacoches”, aunque posteriormente señala que esta medida “facilitará ubicar el vehículo con rapidez en caso de robo”.





Varias personas cuestionaron la publicación de la cartera de Estado por diversos motivos, principalmente por el hecho de que la propuesta realmente no logrará evitar que el vehículo sea objeto de robo y también que se puede interpretar como una especie de desentendimiento en lo que respecta a la seguridad ciudadana.

Una usuaria de Twitter identificada como @Baumannlucia señaló: “Lo mínimo que esperamos de ustedes es que la seguridad sea la suficiente para no tener que estresarnos por los cuidacoches”, mientras que otro usuario @gerofatecha indicó: “Se me ocurre que ustedes podrían hacer su trabajo también. No sé, digo”.

Por su parte, @dani_bordon expresó a través de la red de microblogging: “Para que no te roben dice, pero al final te recomienda algo que te va servir cuando ya te robaron, ni una recomendación hacen bien”. En igual medida, el usuario @virghyl publicó lo siguiente: “Una burla es su recomendación. No responde a su propia pregunta, y si te roban el gps puede ayudar, dice. Falta que pongan, contraten una póliza”.







En Facebook se dieron cuestionamientos similares. Carlos Molinas sostuvo: “Esto debe ser un chiste, Gobierno de inútiles. Cuál empresa recomiendan??”, mientras que el usuario José María Cuquejo refirió: “Y si invierten en capacitar más oficiales de la policía?? O lince?? Esto es la meca de la irreverencia!!”.

“Esto demuestra la ENORME INCAPACIDAD del ministerio para EVITAR los robos de vehiculos. QUE RIDICULEZ!! CM hace tu trabajo y no pongas semejante pelotudez. Como “instala un gps” va a ser un consejo para que NO TE ROBEN EL AUTO??? El gps solo sirve cuando YA TE ROBARON EL AUTO, TAVYCHO!!!”, expresó también la usuaria Isa Skye, dando cuenta de su indignación por el post del Ministerio del Interior.





El robo de vehículos es una de las prácticas delictivas más comunes en nuestro país, siendo un flagelo que hasta ahora no pudo ser combatido con efectividad por las fuerzas del orden. De acuerdo al más reciente informe del Departamento de Automotores de la Policía Nacional, tan solo de enero a mayo se registraron un total de 338 denuncias de este tipo, habiendo un promedio de tres robos de automóviles por día.