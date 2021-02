Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, reconoció que el exministro de Justicia JJ Ríos pertenece a su equipo político, pero negó que esté moviendo los hilos para destituir a la actual ministra Cecilia Pérez. “Es el presidente de la República quien decide la permanencia o no. No es la primera vez que asume esa actitud, cree que yo quiero su cabeza, nunca pedí su cargo, no me interesa ningún cargo de ministro, yo no puse a ningún funcionario penitenciario, jamás me involucré en Justicia”, dijo.

En charla con radio Monumental, aseguró que Cecilia Pérez cuenta con el respaldo total del presidente de la República; para él su trabajo es cuestionable aunque aceptable dentro de las limitaciones. “Se le escaparon 80 presos en Pedro Juan Caballero y hubo gente decapitada en Tacumbú, si eso le pasaba a un político ya estaba fuera del Ministerio de Justicia”, afirmó.

Así también Velázquez consideró que la clase política no maneja la mafia de las penitenciarías y apuntó más bien a los grupos criminales y la corrupción interna en las cárceles. “A mí no me consta que la clase política esté involucrada en las cárceles y esté recibiendo maletines del sistema penitenciario, y si eso existe, y le consta a la ministra, es ella la encargada de cortar cabezas y debería tener el carácter para eso, porque tiene el respaldo del Presidente de la República”, sentenció.

CANDIDATURA DE CENTURIÓN

Por otra parte, el vicepresidente afirmó que le sorprendió la candidatura de Daniel Centurión, porque creyó que iba a ser Juan Manuel Brunetti. Aseguró que al principio no le agradaba a Mario Abdo Benítez que una persona tan cercana a él se candidate a la Intendencia, pero que finalmente aceptó lo que pidió la dirigencia colorada.

“Centurión es un gran candidato y tiene mucha empatía, la dirigencia optó por él. Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez sabe comunicar, es un muchacho joven y cae bien a la ciudadanía. Será muy interesante las internas, los dos (Rodríguez y Centurión) tienen buena base política”, destacó.