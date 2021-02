En entrevista con ABC Cardinal, Cecilia Pérez volvió a pronunciarse en relación al supuesto ofrecimiento al senador Martín Arévalo para reemplazarla en el cargo y señaló que hay muchos ‘dimes y diretes’ en un tema electoral del cual no tiene nada que ver. “Yo no trabajo en política, soy colorada pero no vengo del sector político”.

De igual manera, sostuvo que hay un esquema muy negativo buscando cuestionar al presidente Mario Abdo Benítez por el apoyo que pudiera brindarle a ella. Respecto a ello, dijo que constantemente está informándole sobre su labor.

“Acá hay cosas demasiado graves que pasaron en estos días, acá en el ministerio me tengo que centrar en trabajar y enfrentar esto”, refirió.

Pérez considera que toda esta discusión tiene como principal finalidad “ganar puntos para golpear al presidente de la República”, todo esto en medio de una grave crisis penitenciaria.

“Ya se convirtió en una telenovela siendo que tenemos que centrarnos en trabajar”, agregó.