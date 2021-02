En entrevista con Tempranísimo, 970 AM y GEN, la ministra Nilda Romero defendió que su institución haya sentado postura en relación a la polémica que tuvo como protagonista al actual jefe de Gabinete Civil de la Presidencia durante una cena en un restaurante en Asunción.

En ese sentido aseguró que era conveniente sacar un comunicado para repudiar la violencia verbal y física hacia las mujeres que acompañaban a Juan Ernesto Villamayor durante el escrache. “Se escucha que dicen ‘mujer no te metas’ y se les derramó agua con hielo a las señoras”, alegó.

“Específicamente es para repudiar la violencia. Con las viceministras y la directora de comunicación analizamos por horas si ameritaba sacar un comunicado, escuchamos mil veces el audio. Lastimosamente se le dio una connotación diferente, no es la primera vez que sacamos comunicados. A mí nadie me llamó a pedir que saque el comunicado. No sacamos el comunicado con la intención de favorecer o apañar a nadie. No estoy para defender a Villamayor, nadie me pidió y tampoco yo lo voy a hacer”, dijo.

Consultada por qué no emiten postura en otros casos en los cuales las mujeres sufren violencia, aseguró que “no analizamos que era la esposa de, sino que vimos el video y no hicimos una discriminación”.

“El comunicado no tiene ninguna otra connotación. No queremos encubrir o ayudar a alguna situación. Dolorosamente se tomó por otro lado y oscurece lo que hacemos. No tiene otra connotación. Estamos trabajando para bajar los índices de violencia. Se genera la violencia extrema que conduce al feminicidio”, indicó además.

Sobre la instrucción de la viceministra para comentar a favor de Villamayor, respondió que aún no vio lo que dijo la misma. “Todavía no pude hablar con ella porque está de reposo. Ni siquiera leí, voy a llegar al trabajo e interiorizarme. Nosotros no le estamos defendiendo a Villamayor, solo nos pronunciamos por la violencia contra las mujeres”, puntualizó.

Romero comentó a radio 800 AM que durante este lunes se reunirá de vuelta con su equipo para analizar la repercusión y “ver si se debe sacar otro comunicado”.

A DEFENDER A VILLAMAYOR

En un grupo de WhatsApp denominado Añetete Joven quien sería la viceministra de la Mujer, Lilian Fouz, instó los participantes a comentar a favor de Juan Ernesto Villamayor y su esposa en la publicación del comunicado del Ministerio de la Mujer en Twitter.

“Favor, comentar a favor de JHV y esposa, repudiemos los actos violentos!”, señaló el comentario con la captura y link del tuit a ser comentado.

En minutos, los internautas dejaron sus comentarios de reprobación y cuestionaron que un ministerio tome postura con relación a un hecho como este siendo que son cientos los casos de mujeres víctimas de violencia que no forman parte de los comunicados ni menciones de esta cartera del Estado.