De enero a junio, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia tiene el registro de 282 embarazos en menores de 14 años de edad y 7.500 casos en menores de 19 años.

“Estos números son muy tristes, nos interpela a todos como sociedad y como Estado aún más. Estamos en la imperiosa necesidad de que esto cambie. Las niñas deben ser niñas y no madres. Lo que decimos claramente es que una niña embarazada, es una niña abusada”, manifestó la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, en el programa “Efecto Positivo” de la 970 AM.

La ministra hizo hincapié en que el 80% de los abusos a niños se dan en el entorno familiar más próximo y en una alto índice, corresponden a un estrato socioeconómico vulnerable.

Ante esta situación, reiteró la necesidad de la instauración de la educación sexual integral en las escuelas y colegios. En ese sentido, mencionó que se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación en el proceso de la reforma educativa.

La propuesta que se maneja, según la ministra, es en base a todas las investigaciones realizadas en lo referente a la infancia. “Nosotros tenemos que permitir que los niños tengan una educación en bases a realidades y comprobaciones científicas”, agregó Martínez.

En cuanto a los críticas de algunos sectores de la sociedad, sobre la educación sexual en aulas, la ministra indicó que “una cosa es la perspectiva de género y otra es la ideología, que es lo que se mezclan normalmente en un proceso de educación sexual integral y generan rechazos en los padres. Acá nosotros tenemos que pensar en hechos, la educación formal debe ser científica”.

“El modelo debe ser propio, no podemos aceptar imposiciones extranjeras, porque no van acorde a la idea nacional de cómo tenemos que educar a nuestros niños. Necesitamos niños pensantes, no niños a los que se les impone sus ideas”, subrayó.