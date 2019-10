El miércoles, la comitiva interventora de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) se reunió en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) verificar la investigación administrativa.

“Estamos interviniendo con auditoría general del Poder Ejecutivo en la Dirección Indert Chaco y acompañando la tarea de la Fiscalía”, mencionó este jueves el ministro anticorrupción René Fernández en conversación con la radio 730 AM.

Sin embargo, el exfiscal no supo precisar un detalle puntual: quién firmó la anulación de la adjudicación del terreno, siendo que esto hasta ya fue publicado en los medios de prensa. Fue el titular del Indert, Horacio Torres, quien primero rubricó en julio pasado la resolución que anulaba la adjudicación de unas tierras a Albino Mendez y luego de 15 días llamativamente anuló de vuelta la anulación.

“Esas cuestiones puntuales no le puedo decir. Lo que corresponde en la investigación penal del Ministerio Público, yo no puedo emitir juicio de valor”, alegó Fernández, haciéndose pasar como fiscal, siendo que esa excusa no es válida al no ocupar más ese cargo.

“No estoy respondiendo lo que estás necesitando. Te doy una respuesta institucional. Estamos viendo aquellas gestiones que no tienen que ver con lo que ya está investigando el Ministerio Público”, indicó y agregó que no tiene consigo la copia de la carpeta fiscal.

Por otra parte mencionó que queda a cargo del Poder Ejecutivo determinar si Torres sigue o no al frente del Indert, y que la Senac únicamente pueden recomendar si debe o no seguir.