En conferencia de prensa realizada tras su audiencia con el presidente Mario Abdo Benítez, el Secretario de Estado manifestó que encontró muchas necesidades en las instituciones públicas, como falta de equipamiento y recursos humanos.

Además habló sobre el caso del doctor Aníbal Filártiga y la doctora Sonia Arza, quienes no ocultaron su malestar por la forma en que fueron echados de sus cargos. En ese sentido la autoridad justificó que los cambios fueron realizados por él o su equipo directo. “Nos acercamos e hicimos el cambio de rigor”, acotó. No mencionó que dichos cambios se hicieron solo minutos antes de que asuman los reemplazantes.

Alegó que en el caso del doctor Filártiga, este presentó un reposo y entonces tuvieron que esperar para hacer la sustitución del encargado del Hospital de Trauma, pero como ya había una demora entonces optaron por realizar en su ausencia.

“Estoy satisfecho con el concurso de Agustin Saldívar (nuevo director) porque tiene basta trayectoria en la casa. Fue gerente del Hospital Nacional. Seguro que tendrá una buena tarea”, defendió.

Tras insistírsele sobre el malestar de Filártiga, dijo que respetaba su opinión y aseguró que este tuvo un buen desempeño en sus funciones. “Es una expectativa de él (esperar otro tipo de trato para avisarle de su destitución), uno tiene prerrogativas (por su cargo de Ministro) y puede ver las necesidades y prioridades. Respeto la opinión de Filártiga, no tengo problemas. No recuerdo haber perdido alguna llamada de él, pero no puedo asegurar”, indicó.

Sumándole el caso de Arza, quien fue sacada del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), dijo que “uno trabaja en equipo y tiene cierta afinidad con alguna gente”. “Es natural que los cambios no sean del agrado de todo el mundo. Ambos han tenido un buen desempeño y que los que sucederán tienen el mismo nivel y estoy seguro que tendrán un buen desempeño”, respondió a los cuestionamientos de la ciudadanía que aprueba la gestión que desempeñaron ambos médicos sacados de mala manera.

LEY ANITA: NADIE SERÁ OBLIGADO

Por otra parte indicó que presentaron el proyecto Anita, que pretende establecer que todos los ciudadanos sean donantes de órganos, a no ser que una persona haya dejado expresamente aclarado ante Escribanía que no lo es. Añadió que considera que tendrá el soporte necesario en el área de Salud para cumplir con la propuesta de trasplante de órganos.

Respecto a las críticas, el ministro respondió que nadie será obligado a donar y pidió tener en cuenta la importancia de esta actividad porque se multiplicará la vida. “Esto se va a discutir en el Parlamento y vamos a encontrar el mejor respaldo legal”, acotó.

Dijo que aun se debe discutir cómo se sabrá si una persona que sufre algún tipo de accidente grave es donante o no. “La ciudadanía debe estar tranquila que no será obligada a nada”, añadió.