El ministro de la SEN, Joaquín Roa, indicó a radio Universo 970 AM que durante su viaje se apegó al protocolo, mantuvo la distancia y se reunió por 20 minutos con las autoridades de la zona de Paraguarí.

El Secretario de Estado dijo que desconocía que el intendente Oscar Alfonso, de la localidad de San Roque González de Santacruz, estaba en cuarentena pero que la violó para asistir a la entrega de kits de alimentos. “Si sabía eso, le iba a decir que designe a un representante o personal de salud”, agregó.

Roa sostuvo que se comunicó con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, para detallarles cómo fue su viaje a Paraguarí. Aseguró que por el tiempo de exposición y porque todos tenían tapabocas, es casi improbable que haya ocurrido un contagio.

Se suma también que el intendente no es un caso positivo y se espera aún el resultado de su test. “Yo soy contacto de un contacto, no hay posibilidad de que contagie. Estoy esperando el segundo resultado del intendente. Estoy a la resulta de una última comunicación, para ver si hago o no cuarentena. Yo lamentablemente no sabía la situación del intendente de San Roque”, agregó.

El ministro indicó que luego de su paso por Paraguarí fue a un acto oficial en el Banco Central del Paraguay (BCP) y estuvo allí por cinco minutos para hacer la rendición de cuentas y luego ya se retiró sin realizar declaraciones. Esta participación la realizó con el aval previo de las autoridades de Salud Pública, según remarcó.