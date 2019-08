Marcello Lachi, analista político, dijo a radio Universo 970 AM que la situación actual sigue inestable, porque al no haber un cogobierno, existe un chantaje permanente.

“Queda ahora un Gobierno de Añetete apoyado por Horacio Cartes, que no se sabe hasta cuándo será. Un Gobierno que no tiene números para evitar un próximo juicio político”, manifestó.

Lachi indicó que la solución será que el oficialismo ubique a los cartistas al frente de algunos de los ministerios, ya que en este escenario Cartes estará obligado a dar sustento político al presidente Mario Abdo Benítez.

El especialista argumentó que no considera que esta administración tenga la capacidad de enfrentar la crisis económica con la desaceleración actual y que ello queda en evidencia al no existir cambios en el equipo designado para direccionar al país. “La crisis no pasó. La verdadera crisis es la económica”, puntualizó.

Ahondó que el ministro de Hacienda, Benigno López, no sabe enfrentar las situaciones, tal como sí lo pudo hacer Dionisio Borda durante la era de Fernando Lugo.