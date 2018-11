Ya no es solo la Comandancia ni el Departamento de Eventos Deportivos, esta vez, el propio ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor garantizó que la Policía Nacional está en condiciones de garantizar la seguridad de la final de la Libertadores Boca- River, en caso de que se tenga que jugar en Paraguay en cualquier fecha, menos el 8 de diciembre.

“El día 9 estamos en condiciones, pero los que deciden son los de la Conmebol, si a nosotros nos dicen, tienen que hacer el trabajo, pues nosotros hacemos, yo les puedo asegurar que la Policía va a cumplir a cabalidad”, declaró el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, en entrevista con la 970 AM.

Aclaró que el 8 de diciembre será imposible, ya que el grueso del personal se enfocará en la cobertura de la festividad de la Virgen de Caacupé, por lo que sería “absolutamente imposible” abarcar dos eventos de tal volumen.

Sin embargo, en otra fecha podrán garantizar la seguridad en torno al estadio que elijan, sea el Defensores del Chaco o el estadio del club Cerro Porteño.

Consultado acerca de la posibilidad de decirle no a las autoridades del fútbol, el ministro indicó que no está dispuesto a aceptar que el Estado paraguayo no pueda manejar sus problemas.

“Estaría hablando de un estado fallido y yo me siento con suficiente capacidad, con el respaldo de la Policía, para administrar este problema, confío en la capacidad policial para hacerlo”, afirmó Villamayor.

En cuanto a lo acontecido en Buenos Aires, donde la Policía no pudo evitar los desmanes ni el ataque al bus de Boca Juniors, Villamayor afirmó que no mira ningún espejo y que a nivel institucional se trata de cumplir siempre.

La reunión que mantuvieron ayer los presidentes de Boca y River con Alejandro Domínguez en Luque abrió la posibilidad de que la final se dispute en Asunción, pues quedó descartada la chance de que se juegue en la Argentina. La decisión se conocerá entre hoy y mañana.