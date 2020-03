Entre los cuestionamientos de ese sector figura que la Ley en cuestión habla de “medidas de racionalización de gastos” pero no indica cuánto dinero se pretende reciclar. No explica tampoco cómo hará para pagar la deuda de US$ 1.600 millones.

Al parecer de los confeccionistas, los recortes en gastos como agua y luz, solo tendrán impacto si se aplican en al menos un 50% del total de las tarifas y hasta final del 2020.

Critican que el subsidio del 25% es solo para informales, dejando de lado al sector de trabajo formal y pagador de impuestos. Mientras que es preocupante la reasignación de gastos de capital a gastos corriente.

“Endeudar al empresario en este momento es como llevarlo a la quiebra. A pesar de que esta es una ley de protección al empleo, sólo se le asignará un 6% a la promoción del sector productivo”, advierten además.

Tampoco la normativa, de acuerdo al comunicado de la AICP, aclara cuál será el porcentaje que el IPS cubrirá en cuanto a los subsidios por reposo o por suspensión temporal o total de actividades.