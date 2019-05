La comunidad de pro­gramadores infor­máticos cuestiona el millonario proyecto del Programa de Apoyo a la Agenda Digital del Minis­terio de Tecnologías de la Información y la Comu­nicación (Mitic), para el cual el Banco Interameri­cano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$ 130 millones. Entre los gastos se puede obser­var que más de US$ 45 millones serán destinados solo a trabajos de consul­toría y, según el reclamo, el ministerio no propor­ciona todos los documen­tos necesarios que respal­den el proyecto.

A través del portal de informaciones públicas se solicitó a la cartera estatal informes referen­tes a la totalidad de estu­dios técnicos y de factibi­lidad que fueron realizados en el marco de los cuatro componentes a ser ejecu­tados según el programa y de esta manera conocer los detalles de cómo fue pro­yectado. Sin embargo, res­pondieron al pedido, pero lo hicieron con informa­ciones incompletas, según señalan.

Los principales gastos están distribuidos de la siguiente manera: US$ 33.955.133 serán para gastos de consultoría y US$ 11.247.200 para con­sultores individuales. En total la cifra destinada a trabajos de consultoría asciende a US$ 45.202.333. Además se abonarán US$ 20.320.296 en concepto de obras; US$ 36.201.763 en concepto de bienes y servicios no consultoría; para capacitación serán destinados US$ 2.687.000 y para otros gastos US$ 25.588.608, que totalizan US$ 130.000.000.

A través de su cuenta de Twitter, Matías Insau­rralde expuso varios puntos sobre el tema mencionado, acompañado de documen­tos y gráficos y cuestionó la forma en que el mismo está siendo desarrollado.

Según señala, para la prepa­ración y aprobación del pro­yecto ya fueron hechos tra­bajos de consultoría, pero esos informes no están dis­ponibles para la ciudada­nía. Los únicos datos con los que se cuenta son los archi­vos proporcionados por el BID, los datos básicos del proyecto y la distribución del presupuesto. Dijo ade­más que antes de su aproba­ción se realizaron reunio­nes ante diputados en las que solicitaron informacio­nes adicionales que nunca fueron entregadas hasta la fecha.

Agregó que la aprobación se concretó a finales del mes de marzo de este año (2019) y llama la atención que no se cuenta aún con todas las documentaciones o el motivo por el cual no los dan a conocer. Además existe una lista de licita­ciones proyectadas para los próximos seis años, que es el tiempo que dura el trabajo, la mayoría de las cuales no tienen documentos respal­datorios, según manifiesta.

DIGITALIZACIÓN DE SALUD

Matías Insaurralde destacó además que según el pro­yecto serán destinados US$ 5.000.000 para la digitali­zación del sistema de salud, pero faltan documentacio­nes que demuestren en qué consiste esa digitalización.

“Es mucho dinero, en muchos casos este dinero implica digitalizar el sis­tema de salud y el Minis­terio de Salud tiene ya un presupuesto que contempla ciertas cosas técnicas, eso es algo que ocurre en todas las áreas. ¿Cómo podemos controlar si ese gasto no se está duplicando hacia un fin? La digitalización de salud es clave porque de todo este dinero se desti­narán US$ 5.000.000 y no hay ninguna documenta­ción que avale de qué se va a tratar esa digitalización, ni cómo va a ocurrir ni por qué se va a gastar esa canti­dad de dinero”, dijo.

RESPUESTA

El viceministro del Mitic, abogado Miguel Mar­tin, respondió los tuits de Insaurralde. Mencionó que “existe un gran equipo técnico detrás con el cual hemos trabajado los proyec­tos que ahora los estamos afinando”. Luego le invitó a conocer más detalles al respecto.