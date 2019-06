El gobernador de ese depatamento, César “Tigre” Ramirez, señaló que lamentablemente muchas personas de escasos recursos, incurren en ese negocio ilegal

“Antes cuando escuchaba que algunos periodistas decían que en Canindeyú el 50% de la economía (del departamento) se basaba en el negocio de la droga, yo me enojaba. Pero después comprobé que lastimosamente es así. Hay que abordar ese problema, porque mucha gente depende de ello, pero también nosotros no podemos aceptar eso porque es delito”, declaró este sábado Ramirez a la emisora 1080 AM.

El mismo indicó que el movimiento de dinero que genera esa actividad ilícita, hace que mucha gente que no tiene otras opciones de subsistencia, se inmiscuyan en ello.

Para abordar el caso, sostuvo Ramirez, es necesario ofrecerles alternativas legales para trabajar y poder llevar el sustento a sus familias.

KAMBA REMBE

Kambá Rembé es la colonia ubicada en el departamento de San Pedro en donde “técnicamente” la población, mayoritariamente, se dedica al cultivo de la marihuana.

Incursiones represivas, trasuntadas en decomiso de la hierba “maldita” prensada, semillas, eliminación de plantaciones y otras acciones, no han revelado éxito alguno. Todos vuelven a plantar de nuevo.

Kambá Rembé es un pueblo de familias que se sustentan en el negocio del cannabis, allí la batalla contra la plantación del producto parece haber sido perdida.

¿Cuánta es la rentabilidad de plantar marihuana?

“Tengo como una hectárea de cultivo y en el asentamiento se cultiva desde el inicio, desde 1990, por la necesidad que había. Por una hectárea sacás 1.000 kilos y está a 10.000 el kilo. Dependiendo de la producción y el clima podés sacar entre 10 a 15 millones por hectárea”, indicó un productor de cannabis a la emisora Monumental.

Una actividad legal y común en el campo, la plantación de mandioca, en contrapartida genera en una hectárea apenas dos millones de guaranies.

La gran diferencia, sumado a la fácil colocación de la marihuana (los acopiadores están organizados en “cooperativas” ) hace que el negocio narco se haya instalado en varias zonas del país.