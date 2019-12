La Industria Nacional del Cemento (INC) aclaró que sigue en ejecución el proyecto de cambio de combustible que permitirá un importante ahorro para la institución. Para esto se invirtió la suma de 80 millones de dólares.

Ernesto Benítez, presidente de la INC, dijo a la radio Universo que “siendo honesto” debía reconocer que el proyecto del cambio de combustible se generó en el año 2010 (no así en la administración de Horacio Cartes como afirma el diario ABC Color). En ese entonces, se notó que el combustible líquido producía un alto costo en la elaboración del cemento, por lo que se debía cambiar a uno sólido que era más barato y generaba el mismo estándar de calidad. Los desembolsos sí se dieron en el 2014 aproximadamente, según resaltó.

El entrevistado aclaró que hasta la fecha sigue en ejecución y aún no se finalizó el proyecto, contrariamente a la crítica del mencionado medio periodístico. “Todavía no llegamos al punto de finalización del proyecto, que nos permitirá decir si funcionó o no. Lo que falta instalar es un ventilador que permite que el horno funcione con mayor capacidad, una vez que se instale se va a poder aumentar la producción”, agregó.

Si bien el cronograma tenía previsto que en esta fecha se instalen los equipos, durante el cambio de gobierno se encontraron algunos impasses en los contratos que impidieron la adquisición del ventilador. “Eran trámites burocráticos que no se hicieron en su momento. Lastimosamente en el sector público los tiempos son más lentos. Nos pusimos manos a la obra y nos pusimos a trabajar. Ahora es el tiempo en que estamos a punto de resolver eso para cerrar el año con una fecha tentativa para la instalación. En un año y medio creemos que podemos comenzar a producir”, agregó.

Por otra parte, Benítez resaltó que la bajante del río ocasiona que se reciba con mayor lentitud el clínker que se produce en Vallemí, lo que produce una merma en el despacho de cemento.