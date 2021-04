Su hermana Lili Marín explicó al canal GEN y a Universo 970 AM, que antes de llegar al Hospital Distrital de Lambaré deambularon por varios hospitales y en todos fueron rechazados. Estuvieron por el Hospital de Calle’i en San Lorenzo, el Ineram, Hospital de Luque, Hospital de Clínicas y Hospital Militar.

Al llegar al Hospital de Lambaré tuvo que permanecer durante un día en la valijera de su vehículo a la espera de una cama para su internación. “Somos un ejemplo del paraguayo, sin IPS, sin seguro privado, entonces es como el resto del país, remarla como podamos”, manifestó.

Mientras esperaba una cama libre, el paciente fue conectado a un oxígeno que había sido prestado por sus vecinos. “Mi hermano ya casi no tenía vida y les pedí que le reciban, pero me decían cómo le van a recibir si no hay cama disponible ni oxígenos”, manifestó la hermana. Finalmente luego de nueve horas de espera, consiguió un lugar para la internación.