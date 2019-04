La Fundación Nieman para periodismo y la alta casa de estudios certificaron que el ex presentador de noticias fue galardonado con un Lucius W. Nieman Fellowship. Breuer dijo que luego de consultar a la universidad, le dijeron que lo consideran como ex alumno de la alta casa de estudios en Esta­dos Unidos por haber realizado ese curso de capacitación.

“Lo que te puedo decir es que es un curso aprobado por la casa de estudios. Su título está dando vueltas por ahí, del 99 al 2000. Yo pude hacer la con­sulta: la universidad lo consi­dera como ex alumno. Es un curso de un año para periodis­tas. No tiene la nomenclatura (de masterado o doctorado). No es un curso tradicional de derecho o ingeniería (…), pero se trata de un curso aprobado y él califica como ex alumno ”, declaró a La Nación.

El curso está dedicado a periodistas que son selec­cionados por los años que tie­nen dentro de un medio de prensa para luego fortalecer sus habilidades profesionales y capacidades de liderazgo, lo que ayuda a fortalecer la pro­pia industria de las noticias.

Este curso sería como un pro­grama de acompañamiento que otorga la fundación para que los periodistas puedan desarrollar sus habilidades de liderazgo; también partici­pan de las clases de auditoría de Harvard con algunos de los pensadores de la universidad.

Fernández Bogado se encuen­tra dentro del ojo de críticas luego de ponerse en duda el título que obtuvo en la Universidad de Harvard, y son varios los seguidores en las redes sociales que piden al periodista acla­rar la sospecha.

Esta discusión nace luego de que el ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovi­nos, haya dicho que el hecho de asistir a un programa de visitas no lo convierte en un “graduate degree”, como él presume a través de las redes sociales o en la opinión popu­lar para ofrecer charlas a un costo elevado.

BECA

Cada año, la Fundación Nie­man otorga becas pagadas a hasta 24 periodistas que trabajan en medios impre­sos, de difusión, digitales y audiovisuales. Los perio­distas y otros profesiona­les que trabajan en puestos que apoyan el periodismo, como los departamentos de negocios o tecnología de las empresas de noticias, pue­den solicitar una de las becas de visita a corto plazo de la fundación, explica la página de la institución.

SEPA MÁS

El ex alumno de Harvard Juan Manuel Gustale fue quien inició la discusión mediática. Aprovechó una publicación del periodista Benjamín Fernández recordando su supuesto pasado de estu­diante de Harvard para aclarar que el profesional de la comuni­cación nunca estuvo en la nómina de egresados de la alta casa de estudios, como este lo da a entender.

“No es graduado de Harvard, no estudió allí ni ingresó y mucho menos egresó de esa universidad, soy ex alumno y corroboré eso en el directorio de ex alumnos, donde no figura”, comentó Gustale en la red social Twitter. Explicó que el ex presentador de noticias estuvo unos meses como visitante: “No fue alumno ni graduado de Harvard, no hay que confundir a la gente”, agregó. La historia se inició cuando el comunicador manifestó su gratitud al volver a la Uni­versidad de Harvard, donde cursó el programa de visita.