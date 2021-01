En entrevista con el canal Gen, Monseñor Amancio Benítez, obispo de la Diócesis de Benjamín Aceval, hizo un llamado de atención a los padres de familia y los jóvenes en específico, al momento de cuestionar la “devoción” que hacen algunos hacia los influencers.

“Está bien seguir a un influencer para que uno se ría un poco, pero no para hacer una devoción y estar pendiente todo el día. No quiero desmeritar pero no aporta nada nuevo, iluminador o constructivo, solo el vyrorei. En vez de ocupar el tiempo en cosas constructivas”, argumentó.

Dijo que falta mayor involucramiento de los jóvenes y eso se nota a la hora de votar en las elecciones, ya que hay una baja participación de ese sector. Es por ello que resaltó que se debe aplicar la disciplina de vida, dedicando un tiempo al trabajo, otro al estudio, a la diversión, a la oración, etc. “Es una cosa terrible cuando uno no lleva una vida disciplinada y armónica. Se pasa despierto toda la noche y luego por la mañana está con un pire vai”, cuestionó.

Por otra parte, respecto a la legalización del aborto en Argentina, el religioso advirtió que “este crimen le beneficia a un grupo poderoso”. “Porque está de moda hago esto y no se piensa en las consecuencias que puede traer. Se vuelve egoísta y no es generoso con la vida”, criticó.

Benítez, quien estuvo varios años por Europa, afirmó que ese continente hoy en día “está triste porque se cierran a la vida”. Ejemplificó que hay ciudades italianas donde ni siquiera hay niños y los adultos envejecen muy rápido. “Yo en mi homilía que hice allá les dije que ese progreso no quiero que llegue a mi país”, remarcó.