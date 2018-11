Según denuncias provenientes del sector de la construcción, actualmente se registra una escasez de cemento como consecuencia de un ‘bajón’ en la producción. Desde la Industria Nacional del Cemento (INC) desmintieron dicha versión y afirman que no hay un desabastecimiento.

El ingeniero José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO), en contacto con ABC Cardinal indicó que hoy día existe una escasez de cemento que se viene arrastrando desde hace algunos meses.

El mismo sostuvo que el mayor proveedor de cemento del país -en este caso la INC- está entregando entre 30.000 y 35.000 bolsas por día, siendo que la necesidad real sería de aproximadamente 80.000 bolsas para cubrir la demanda nacional.

De igual manera, recordó que desde la anterior administración se habían comprometido a entregar alrededor de 100.000 bolsas de cemento por día, promesa que finalmente no pudo cumplirse.

Heisecke sostuvo que esta situación afecta enormemente al rubro de la construcción, sobre todo atendiendo a que en la época de fin de año algunas personas acostumbran a realizar mantenimientos a sus viviendas y que hay varias obras que deben ser entregadas próximamente.

“La INC estuvo entregando los primeros días de este año 95.000 bolsas, pero en los últimos 5 meses vino a pique en forma muy fuerte, es así que hoy día la INC entrega el 35% de su producción”, manifestó el titular de CAPACO a la 730 AM.

Indicó que si bien existen otras firmas productoras de cemento como Concret Mix, las mismas no logran dar abasto a la demanda existente. “La necesidad de cemento en Paraguay es muy grande”, acotó.

Una bolsa de cemento suele costar aproximadamente G. 40.000 en el mercado local, pero en épocas de escasez el precio puede llegar a trepar inclusive hasta 70.000 u 80.000 guaraníes, reveló Heisecke.

NO HAY ESCASEZ DE CEMENTO, SEGÚN INC

Javier Rodríguez, presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), afirmó a Radio Ñanduti que actualmente no existe un desabastecimiento de cemento, desmintiendo los rumores que surgieron al respecto.

Así también, sostuvo que pueden llegar a darse problemas en el mercado, pero que la INC no cubre el 100% de la demanda nacional, por ello apuntó a que “otros actores del mercado” podrían estar teniendo problemas con la provisión del producto.

Admitió que al tomar posesión del cargo, la INC tenía una rotura de stock de clinker, lo cual obligó que trabajar en la estabilización de la línea logística, lo cual lleva su proceso y su tiempo.

“Vamos entregando prácticamente todo lo que estamos produciendo porque hacemos una guarda de cemento estratégica para la próxima parada que se debe hacer en el horno”, expresó Rodríguez a la emisora radial, al tiempo de confirmar que en la actualidad entregan un promedio de 46.000 por día.