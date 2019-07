Carlos Brítez, secretario de los taxistas, confirmó a Gen que el detenido Arístides Morales se comunicó con él desde la Fiscalía, a fin de ordenarle el despeje de la Avda. Mariscal López, bloqueada aproximadamente desde la mediamañana de hoy.

Los manifestantes empezaron a cumplir de a poco con las instrucciones y ahora estarán atentos a lo que se resuelva mañana miércoles en la Junta Municipal de Asunción, en donde se analizará la unificación de la Ordenanza que regula el “Transporte Oneroso de Pasajeros en vehículos privados contratados a través del uso de Plataformas de aplicación Electrónica”.

En tal sentido, la comisión de legislación dictaminó ayer que no se cobre canon a ninguna de estas plataformas, que no se limite la cantidad de vehículos y que se exija solamente registro particular y no así el profesional.

Paralelamente en el Congreso Nacional se estudiará un proyecto de ley para la regulación de estos servicios. De aprobarse el planteamiento que busca darle potestad al Viceministerio de Transporte y a la Dinatran para el control de las plataformas regirá a nivel país.