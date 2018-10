Al margen del ofrecimiento salarial, por encima del salario mínimo (casi 900.000 más), el legislador no guarda nada en cuanto a ambiente laboral en el que debe desenvolverse la que sea elegida. La descripción de lo que ofrece Payo es clara:

“Se necesita secretaria… Que no farree entre semana… Q no tenga muuchos problemas personales… Redacción 5/5… Culta… Q preste atencion y tenga buena memoria… Que use agenda… Que no sea caida del catre… No importa la edad ni la presencia… Que trabaje bajo presion (a veces un infierno)... Paraguaya o extranjera con Cédula paraguaya ... Que aguante jefe ARGELADO último (Yo) y que ella me mande al carajo tambien… Se ofrece Gs. 3 millones por mes (1er año), Seguro de salud y Contrato en la Camara de Senadores, Transporte le cubrimos 50 % del gasto (micro o auto), Guardería si tiene hijo menor… De lunes a viernes 8 horas por dia (40 hs por semana)... Enviar CV a gessyrd@hotmail.com… Entrevistas solo con ella… Gracias”, escribió Cubas en su cuenta de Facebook.

En los primeros días de la oferta laboral. según Yolanda Paredes, esposa del congresista, se recibieron más de 1.600 aspirantes a ocupar el cargo de secretaria. Al día de hoy, aseguran, ya superan tres mil "candidaturas".

El altísimo número de mujeres dispuestas a “soportar” a Cubas, generó comentarios de todo tipo en los medios y redes. Muchos concuerdan en que la tendencia de tantas chicas a aceptar maltratos, debería llamar la atención de autoridades sanitarias respecto a la salud mental de las mismas.