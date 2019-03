La fiscal Lilian Ruiz comentó a Radio Monumental que en estos días tuvieron conocimiento del caso de una niña de 13 años que había sido internada en un hospital del departamento de San Pedro a raíz de un sangrado importante.

Los médicos que atendieron a la menor descubrieron que la misma presentaba lesiones importantes en sus órganos genitales, hecho que posteriormente llevó a confirmar que había sido víctima de un abuso sexual. En su interior se encontraron varios restos de tela que al parecer habrían sido utilizados para detener la hemorragia.

El presunto autor del hecho ya fue identificado y actualmente se encuentra detenido en una comisaría de la zona. Se trata de uno de los primos de la niña, un joven de 22 años de edad.

Según mencionó la representante del Ministerio Público, la menor no se encuentra del todo bien de salud, así como tampoco desde el punto de vista psicológico atendiendo al trauma que sufrió a raíz del abuso. A consecuencia de la falta de tratamiento, la misma sufrió una infección muy grave y tuvo un importante descenso en su nivel de hemoglobinas.

En principio, la niña se negaba a ser sometida a una inspección médica, por lo que se sugirió practicarle una ecografía trasvaginal. En ese interín, ella se acercó hasta el ecógrafo y le dijo que “aún era una niña íntegra” -mencionó Ruiz-, por ello el médico optó por no hacerle la revisión. Como no bajaba la infección, entonces se decidió sedarla para cumplir con el procedimiento y fue en ese momento en el que se encontraron los restos de tela.

El padre llegó a revelar que se le había practicado un aborto a su hija, aunque -de acuerdo a la fiscal- hasta el momento no han podido encontrar el feto y, por ende, no se puede concluir que efectivamente haya ocurrido tal cosa.

“El papá mencionó que desde el pasado mes de septiembre la menor ya no estaba con la regla (menstruación), entonces acudió a una partera empírica que le preparó una medicación casera para ella. Luego contó que el miércoles tuvo un sangrado importante en su casa y expulsó algo, inclusive nos dijo que era de sexo femenino y que esa misma noche le habían llevado el feto en su cama, pero después no sabían qué había hecho la señora”, expresó a la 1080 AM.

Luego de realizar una minuciosa búsqueda en el patio y el interior de la vivienda de la familia, los investigadores no lograron encontraron el cuerpo de ninguna criatura, lo cual puso en duda la versión que había señalado inicialmente el progenitor.

Un hecho que llamó la atención de la Fiscalía son las contradicciones entre los padres de la niña abusada, indicó Ruiz, dado que la madre había asegurado que su hija solo expulsó sangre y no habló de ningún aborto, además que habían colocado los restos de tela en sus genitales para detener la hemorragia.

“Al hablar con la psicóloga en el hospital, la niña dijo totalmente otra cosa pues contó que había sido abusada en estos días nomás por su primo y que tuvo un sangrado y que su primo fue el que le puso restos de tela de algodón, pero algodón no se encontró”, refirió la fiscal.

La “partera chae” que habría practicado el aborto es una mujer de 83 años que llamativamente ayer ya no se encontraba en su vivienda luego de ser llevada por sus hijos a Asunción, confirmó Ruiz. Al allanar su propiedad se encontró una gran cantidad de hierbas de toda clase, las cuales serían utilizadas como “remedios naturales” en sus prácticas empíricas.

Los padres de la niña son personas de escasos recursos y actualmente se encuentran con ella en el hospital. La fiscal dijo encontrarse en “una encrucijada” debido a que, por un lado, tiene pensado decretar su detención porque cambiaron la versión en más de una ocasión y al parecer habrían sido cómplices de un abuso pero, por otro lado, tampoco quiere dejar sola a la menor pues no existe alguien más que pueda cuidarla.

Desde la Fiscalía ya han solicitado una junta médica para determinar si efectivamente la niña tuvo a un bebé en su vientre durante los últimos meses y si es que se concretó realmente un aborto.