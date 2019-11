El hecho ocurrió cerca de la medianoche en la estación de servicios de Petropar situada sobre la Avda. Acceso Sur, ciudad de Ñemby, hasta donde llegaron cuatro ladrones en dos motocicletas.

Con arma de fuego en mano y el rostro cubierto amenazaron al playero, se llevaron 500.000 guaraníes y el celular del empleado, tras lo cual huyeron en sus respectivos biciclos.

Por la zona ronda un subcomisario de la 7ª, quien inició una persecución con intercambio de disparos. Más adelante se unió el policía de civil Carlos Vázquez, quien estaba en su día libre, pero se percató de que los delincuentes venían huyendo, por lo que tomó un camino alternativo con su camioneta, se adelantó y volvió a salir a la ruta, sorprendiendo a los malvivientes.

“Cuando veo que vienen, entro al carril de ellos, ahí hicieron un freno brusco, quisieron darse vuelta, pero perdieron el control, yo no le embestí”, relató Vázquez a Universo 970 AM y contó que a partir de allí, el conductor se volvió a levantar, abandonó a su compañero y escapó. Vázquez lo siguió por un largo tramo pero ya no le dio alcance.

El fallecido es Sergio David Duarte Pereira (22), con antecedentes policiales. Además resultó herido Líder Javier Mareco, quien recibió dos balazos en la espalda y se encuentra en estado delicado en el Hospital del Trauma, donde lo ingresaron a cirugía.

“Un policía es policía las 24 horas, no importa si está de guardia o no, tiene que actuar de oficio” dijo Vázquez y aclaró que él no portaba su arma reglamentaria al momento del hecho, por lo que los disparos los habría efectuado el policía que estaba de servicio.