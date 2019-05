En conferencia de prensa, Armando Rodríguez manifestó que la suspensión de la licitación se da a pedido del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de modo a apostar por la transparencia, ya que existen ciertas dudas y denuncias sobre este proceso.

El presidente de la previsional mencionó que recién habían adjudicado a la firma Security Service Tecnology pero que no comunicaron aún a Contrataciones Públicas para su revisión y por lo tanto todavía no se firmó el contrato con la empresa. Alegó que no se puede hablar de sobrefacturación o pérdida del Estado, porque justamente no se llegó a desembolsar el dinero a favor de la firma.

Rodríguez no quiso opinar sobre el aparente intento de soborno a un periodista del diario ABC Color para que paren las publicaciones contra la empresa adjudicada por las irregularidades en el proceso licitatorio. No obstante, reconoció que esa situación agravó el panorama ya que existían ciertas dudas con anterioridad.

“A mí nunca me ofrecieron dinero, hablo permanentemente con políticos y empresarios, pero nunca recibí propuestas de esta naturaleza”, remarcó.

En una semana se llamará a otro proceso licitatorio para que otras empresas se presenten y se consiga un monto menor para adjudicar. Aclaró que la firma en cuestión podrá presentarse nuevamente al llamado.