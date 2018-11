Esta considerable suma no incluye los G. 416 millones que recibe por año el ex asesor de Rodolfo Fried­mann y actual presidente del Indert, Horacio Manuel Torres Benítez.

Al ser consultado sobre los nuevos contratados, el presidente del Indert res­pondió que son cargos de confianza y que si de él dependiera “contrataría a más gente por la cantidad de ineptos”, refiriéndose a los funcionarios de su ins­titución.

Torres Benítez manifestó que no estaba al tanto que su gerente de administración y finanzas, María Margarita Narvaja Fariña, ex adminis­tradora de Friedmann en la Gobernación de Guairá, fue quien ejecutó millonarios desembolsos sin respaldos. Entre ellos el pago de G. 2.295 millones por 203 mil raciones de almuerzo esco­lar que no se distribuyeron en el 2016, según consta en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).

Asimismo, Narvaja eje­cutó el pago irregular de más de G. 1.000 millones al hermanastro de Rodolfo Friedmann, Ricardo Gotze, conocido como el “mecá­nico de oro” por facturar varias veces por los mis­mos repuestos.

“Te soy honesto, yo desco­nocía ese caso, recién hoy pude leer eso en el perió­dico. La verdad no estaba informado”, indicó el pre­sidente del Indert en con­tacto con La Nación. Sin embargo, él era asesor de Friedmann cuando Narvaja era administradora.

LOS CONTRATADOS

Los nuevos funciona­rios del Indert son Víctor Fernández, director de la UOC, con un salario de 11.443.390; Carlos Augusto López, director general, con un salario de G. 9.603.600; Margarita Narvaja, gerente de admi­nistración y finanzas, con un sueldo de G. 11.267.450; y Heber Aguirre en la ase­soría jurídica. Si bien este último ya era funcionario del ente, consiguió su nom­bramiento y una mejora salarial.

En el grupo está también Natalia Caballero, quien fue nombrada como directora de transparencia con un salario mensual de G. 14.986.790, y Juan González Fretes como director general con el mismo salario.