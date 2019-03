En el audio que circula a través de la red WhatsApp se oye la (presunta) voz de Rodrigo en donde explica a integrantes de su grupo que hizo “una macanada”, y que el trasfondo era un problema (no especifica exactamente qué) entre él, su mamá y su padrastro.

“Che, los brothers, hice una mcanada boludos, les quiero mucho. Veremos si nos vemos otra vez algún día, les amo bro. Si, cierto es bro, no tuve de otra bro, no tuve de otra man. Para qué les voy a mentir, ya me acorralaron todo, demasiadas veces intentamos solucionar con mi mamá y con él”, subraya.

Seguido a eso refiere su “coartada” en la que expresa que no tuvo mas remedio que matar a los dos hombres, porque estos estaban con la intención de matarlo. También menciona un supuesto bloqueo del paso que su padrastro le hizo con el auto, lo cual no hace juego con la versión recabada por los intervinientes,

“Y no hay caso, vino y me cerró el paso de mi auto, que sepa nomás que todo lo que van a decir en el diario es mentira. Mi padrastro me quiso matar a mi y a mi mamá, con su hermano, y le tuve que matar a los dos bro. No tuve de otra y eso nomás quiero que sepan la verdad”, concluye.

