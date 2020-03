Este móvil “anticoronavirus” recorrió este lunes cinco instituciones educativas, donde los funcionarios de la Municipalidad de Villa Elisa dieron charlas a los estudiantes sobre la importancia de la higiene de manos y realizaron inspecciones con termómetros digitales para evaluar la temperatura corporal.

“Queremos prevenir y que no nos tomen de sorpresa. Hoy constatamos que tres alumnos estaban con fiebre en clases, pero por otras afecciones, no por coronavirus, y fueron retirados por sus padres”, comentó el intendente Ricardo Estigarribia a la radio Universo.

El recorrido de este equipo se hará dos veces por semana en cada colegio de la zona.

El protocolo establecido es que en caso de que algún alumno presente fiebre, de manera inmediata se comunicará a los padres y al hospital distrital, a fin de que el niño sea evaluado por profesionales de la salud. En caso de necesitar traslado la comuna cuenta con una ambulancia municipal.

LO QUE NECESITÁS SABER

Prevención

1. Informate a través de fuentes oficiales.

2. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón o usá un gel a base de alcohol.

3. Cubrite la boca con el antebrazo cuando tosés o estornudás, no lo hagas tapándote con las manos.

4. Evitá el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe.

5. Evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

6. Evitá compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpiá y desinfectá los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.

Autoreporte

Para los casos sospechosos se debe llamar al sistema 911 o al Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud, cuyo número es el (0983) 879 275. El hospital de referencia para estos casos respiratorios es el Ineram. La medida recomendada es el aislamiento domiciliario, cuando no se reúnen los criterios de internación. Esta disposición disminuye el riesgo de contagio a otras personas.

Mitos desmentidos

No existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el coronavirus. Los mosquitos no transmiten el coronavirus. El secador de manos no mata el virus. La cocaína, ajo, gárgaras bucales, aceite de sésamo, humo o gas de los fuegos artificiales no te inmuniza o mata el virus. Las personas que reciben paquete de China no corren riesgo de contraer la COVID 19. Las mascotas no lo transmiten.