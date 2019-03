“Que no se le dé permiso al turista”, pidió el senador Paraguayo Cubas en la sesión ordinaria de este jueves en Cámara Alta y se preguntó qué había que hacer para que el presidente Mario Abdo Benítez se quede en el país.

Al respecto, el titular del Congreso, Silvio Ovelar, explicó que la discusión no corresponde, teniendo en cuenta que Abdo ya regresó al país y que según el artículo 233 de la Constitución Nacional referente a a las ausencias, solo requerirá permiso del congreso en caso de que el periodo sea superior a los cinco días.

Cubas entendió el punto y anunció que presentará una declaración instándole a Abdo Benítez a no viajar más, excepto cada trimestre, por 24 horas. “Lo que él hace es un touch and go, oho ha ou”, afirmó.

Mario Abdo Beniítez viajó ayer por la mañana a Buenos Aires para participar de una conferencia de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), sin embargo, regresó en la misma fecha en horas de la tarde.

En lo que va del mes, Abdo visitó Brasil, Argentina y todavía le queda pendiente otro viaje a Chile mañana 22 de marzo, en respuesta a una invitación de su par, Sebastián Piñera.