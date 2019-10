El anuncio del Banco Central sobre la entrada de Paraguay en un ciclo de recesión económica preocupa a diversos sectores. De acuerdo con el economista y exministro de Hacienda, Santiago Peña, la crisis no sólo se debe a los problemas que se dan en el sector agropecuario, sino que la base es amplia y afecta a todos.

Asegura que la recesión se debe a un problema estructural de la economía paraguaya y a la capacidad del Gobierno de entusiasmar al sector privado, sosteniendo que si la situación se mantiene, el 2020 también puede ser un año difícil. “Esta es una economía que está totalmente desinflada y desmotivada, no hay nada que nos diga ‘acá va a haber una recuperación’ y si a eso le sumamos la angustia y la desesperación que se está sintiendo, la película es muy dura”, declaró.

“Nosotros en un año pasamos de ser el país con el mejor desempeño a ser el tiene el peor desempeño económico”, manifestó Peña y recordó que esto se logró en condiciones adversas, ya que en 2015 se dio la peor recesión económica en la historia del Brasil y eso terminó repercutiendo en nuestro país. Para el exministro, hay un contraste muy dramático entre el primer semestre del 2018 y el 2019 debido a las expectativas que se generaron en el gobierno anterior.

EXPECTATIVAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Peña expresó que no se pueden poner todas las fichas de la economía en un elemento que no se puede controlar. “El impacto de una segunda mala cosecha va a ser devastador para Paraguay”, sentenció.

FALTA DE CAPACIDAD DE REACCIÓN Y LIDERAZGO

“El 15 de agosto, cuando el presidente dijo que se venían cambios y finalmente no hubo ninguno. Después tenés los cambios totalmente de contramano, cuando tenés un problema penitenciario, le cambias al ministro de Agricultura. Realmente no sé cuánto más tenemos que ir para abajo para que este presidente recapacite”, reflexionó. Para el economista, Paraguay no se puede dar el lujo de estar en una situación de gobierno como la de actual y la sensación que se tiene a nivel nacional es la de estar a la deriva.