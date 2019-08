La fiscala Teresa Sosa afirmó que solicitará la orden de captura internacional para María Belén Whittingslow por el caso "compranotas" en la Universidad Católica y que no guarda relación con el caso de acoso sexual que denunció la joven. Afirmó que cuentan con todos los elementos de prueba y peritaje para la condena de la joven.

​La fiscala Teresa Sosa manifestó hoy que solicitará orden de captura internacional contra la joven que dice encontrarse en Uruguay en calidad de refugiada.

“No podemos saber donde se encuentra entonces la orden de captura es internacional, no podemos tener certeza solo con un informe tendremos conocimiento de cuál es la situación en la que se encuentra”, señaló en contacto con la R800.

Sosa manifestó que cuentan con todos los elementos probatorios de que María Belén compró las notas en diciembre pasado cuando se consumaron los hechos punibles, se formuló denuncia primero por un docente y luego por la universidad y posterior a esto se inician los mensajes entre la acusada y el profesor Cristian Kriskovich, indicó.

“Él no es profesor de ella ni de ninguna de las materias que compró la nota ni de los otros alumnos procesados. El tema de compra nota en su defensa resulta ser que no accedí al relacionamiento sexual con el docente, me involucró con ese caso y es al revés. Esto fue previo al inicio de los mensajes entre hombre -mujer, tenemos los documentos y las fechas”, afirmó.

Sosa destacó que lo ocurrido no se configura como acoso porque los mensajes se dieron entre mujer - hombre y no entre profesor - alumna y el requisito para que exista acoso es la relación de jerarquía. “No es profesor de la señorita ni guarda relación con las materias donde se produjeron las modificaciones”, apuntó al fiscala.