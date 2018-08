El periodista de radio Edelira Freddy Chamorro, expresó a la 1020 AM todo lo que sucedió antes durante y después de la sentencia de 2 años de prisión y de G. 5 millones de multa contra el excura párroco quien fue hallado culpable de abuso sexual por un Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Blas Zorrilla, Nelio Prieto y Fabián Iglesias.

Expresó que el Tribunal no tomó en cuenta los detalles de cuatro sicólogos que tuvieron acceso a la víctima, uno de ellos de parte de la Iglesia Católica y el otro del Ministerio Público.

Indicó que el Tribunal no tomó en cuenta los daños que se produjeron en el comportamiento del chico ,que fueron clínicamente comprados, y que el argumento de la terna fueron 400 páginas de Facebook en las que se veían emoticones que expresaban tristeza. “En eso se basan para decir que el chico no tiene ningún trauma. Dejaron de lado estudios de profesionales. Es vergonzosa la actitud del presidente del Tribunal Blas Zorrilla”, indicó.

Según el argumento de los jueces, la víctima fue a “leer un libreto” y que todo fue inventado. Zorrilla -siempre según lo mencionado por Chamorro- dijo que el monseñor Francisco Javier Pistilli, obispo de Encarnación y denunciante y el vicario judicial del Arzobispado de Asunción Nelson Acosta, fueron a mentir ante el Tribunal.

Indicó que en la familia se produjeron daños morales irreparables y que hasta hoy la familia no tiene ninguna contención psicológica. Mencionó que después de dos años recién la gente de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) se movilizó y que por orden de la Policía de Itapúa se dispuso que la familia sea custodiada.

Chamorro agregó que la madre, ante la imposibilidad de contratar el servicio de un abogado, decidió escribir una carta al Papa Francisco en la que dice que el Tribunal actuó con parcialidad, empezando por el presidente Zorrilla. Mencionó que el chico no va a clases a raíz del trauma y el bullying que sufrió dentro de su institución educativa.

LA SOCIEDAD LES VINO ENCIMA

Durante los dos años que duró el proceso, la sociedad de Edelira le vino encima a la familia y desde que se leyó la sentencia hubo una división entre los que apoyan a la víctima y los que respaldan al padre Miranda. Incluso, un grupo que apoya al sacerdote realizó una manifestación el pasado viernes frente a la casa de una docente que fue testigo de lo que vivió el chico cuando sufrió los abusos tenía 13 años recién cumplidos.

El sábado de mañana, el mismo grupo de personas fue hasta la casa del diputado Rubén Balbuena (ANR) pero el legislador no los habría recibido.

Chamorro dijo que el chico empezó a sonreír de vuelta luego de enterarse que el director del Hospital Regional de Encarnación José Maria Martínez haya decidido rechazar los G. 5 millones que el tribunal le impuso al sacerdote Miranda como parte de su condena. “Al ver ese cambio rotundo de su hijo, la mamá le llama al director para darle las gracias. La gente no mide los daños que este chico sufrió en todo ese tiempo. Participé en el expediente desde el 17 de marzo a pedido de la madre. Voy a la casa de la familia, el chico estaba asustado. No quería hablar con nadie y no quería comer. Después se levanta porque tiene algún trauma y no recibe contención de ningún profesional”, expreso el comunicador.

CINCO MENORES EN LA CASA PARROQUIAL

Unos cinco menores no salían de la casa parroquial, relató Chamorro. Allí tenían internet, cosas para comer y de noche jugaban ping-pong. Muchos vecinos saben que la familia de estos chicos vivían defendiendo al sacerdote Miranda. “En comunidades cercanas a Edelira hay muchachos que se están animando a hablar. Cerquita de una iglesia católica en una comunidad en una oportunidad se dijo que el sacerdote le había forzado a un chico amenazándolo que lo iba a echar de la iglesia. No sé si es real”, manifestó.

En el caso de la víctima, la madre le tomó confianza al sacerdote entonces el padre empezó a utilizar la debilidad de la mamá a su favor. La mujer entregó a su hijo a los 13 años al cura diciéndole que lo lleve por buen camino. El religioso empezó a ofrecerle comida y ropa que no podían pagarle.

“El sacerdote le empieza a manipular. Le presta su computadora. Él lleva a su casa y el sacerdote le llama a la madre y le dice: ‘señora decile a tu hijo que me mande mi computadora’. Entonces el chico va y el padre le dice: ‘no che ra’y yo te doy ese, tu mamá no quiere que uses’”, explicó.

SOSPECHOSO TRASLADO

Cuando arrancó el juicio, el 2 de agosto, el fiscal de la causa era Rubén Moreno. El mismo había presentado ante el Tribunal otro testigo, un chico de 14 años que paso algo similar pero los jueces lo rechazaron.

En el caso del chico de 14 años, Chamorro expresó que no se llegó a concretar un abuso sexual porque los padres lo rescataron a tiempo. Miranda había usado el mismo modus operandi que con la víctima que sí fue abusada para engatusar al chico: lo llevaba a los mejores restaurantes, le regalaba algunas cositas e incluso le creó una cuenta de Facebook a nombre del chico que lo administraba el cura, con intenciones oscuras.

Allí fue el papá a intentar declarar pero el tribunal tampoco le permitió. “En todo momento el presidente Blas Zorrilla actuó con parcialidad. Le iba salir mucho más a Miranda que Zorrilla sea su representante legal. Su actuar deja mucho que desear. Deja por el piso a la justicia paraguaya. El presidente del tribunal le pide al chico hora exacta y día exacto en que se produjo el abuso ¿cómo un chico de 13 años que no tiene decidido lo que va a hacer de su vida y lo que quiere va a tomar nota de cuándo fue abusado?”, manifestó.

Chamorro relató que hubo otras irregularidades ya que al comienzo el Ministerio Público no le había designado un abogado pero posteriormente cambió de postura.

El fiscal de la causa Rubén Moreno, el que más entendía del caso, fue trasladado el 26 de junio, a dos días del segundo intento de juicio oral que iba a llevarse a cabo el 28 de junio. Chamorro relató que hubo una resolución de la Fiscalía que ordenó el traslado inmediato del agente del Ministerio Público de Edelira a Limpio.

El fiscal coadyuvante Daniel Vergara, hasta ahora no sabe ni de qué se trata la carátula. Ante esta situación hubo una presión por parte de los medios de prensa para poner de vuelta al fiscal Moreno en la causa ya que el nuevo representante del Ministerio Público no muestra ningún interés e incluso existe desconfianza por parte de la propia madre de la víctima.

Este martes a las 12:30 se presenta la resolución de sentencia y a partir de allí hay 10 días para presentar la apelación. Lo hará el Ministerio Público y también la madre de la víctima, si es que aparece algún abogado de buen corazón que la quiera representar ya que no dispone de los recursos para pagar a un patrocinante.

Según Chamorro, Miranda se encuentra protegido en la casa de los redentoristas en Asunción.