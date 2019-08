Según el relato de Félix Romero, tío del pequeño que falleció en la sala de Urgencias del sanatorio, al momento en que el paciente convulsionó, los médicos realizaron reanimación manual, no contaban con adrenalina ni cánula, aseguran que tampoco había pediatras y que la atención médica no se brindó con la celeridad requerida.

El niño de 2 años que murió convulsionando en la sala de Urgencias del Sanatorio Migone llegó caminando con sus padres que lo llevaron por cuadros de fiebre y vómito por la mañana y para luego del mediodía falleció.

Según el relato del tío de la víctima, Félix Romero explicó que el pequeño recibió los primeros auxilio y lograron estabilizarlo y luego su madre notó que la cara se le tornó azulada y los labios morados y pidió auxilio, un auxilio que tardó en llegar.

“El auxilio no fue con la celeridad requerida tratándose de un niño de corta edad y empezó a convulsionar. Pidieron auxilio a gritos, intentaron reanimarlo durante 40 minutos en forma manual porque no contaban con los equipos para reanimación rápida como cánula para retirar lo que pueda obstruir la garganta, ni adrenalina ni desfibrilador. Fue una situación desesperante en ese momento”, comentó el tío en contacto con Universo 970 AM.

Solicitó que el caso se dilucide si hubo o no falla humana y lamentó que este tipo de situaciones se repiten en los servicios de salud.

El representante legal del sanatorio Migone, el abogado Ricardo Preda afirmó que el sanatorio se puso a disposición de la familia y se brindó toda la información requerida por el MInisterio Público con las verificaciones, grabaciones del circuito cerrado.

“No podemos ensayar absolutamente las causas de muerte hasta que concluya la investigación para determinar qué ocurrió”, afirmó en declaraciones en la R800.

Explicó que la primera autopsia realizada al niño fue solicitada por los padres a través del doctor tratante Antonio Arbo y que el sanatorio cedió sus instalaciones para el procedimiento.

“El resultado que establezca puede ser revisado por cualquier otro profesional para decir si las conclusiones a las que arribó son las correctas”, indicó.

Preda desmintió las informaciones en redes sociales que denuncian las condiciones del servicio entre ellas, la falta de equipos en urgencias y el procedimiento al momento de atender al pequeño.

“Entendemos que hay personas que estando allí comentan pero las corridas se dan porque cuando se activa el Código Rojo se convoca a los médicos para la atención. Es falso que no había una médica pediatra, fue atendido por una pediatra. Este es un suceso que nos tiene acongojados, entendemos el dolor de la familia y esperamos que se aclare con las evidencias. Creo que la seriedad y la prudencia obligan a esperar los datos científicos para llegar a conclusiones y no hacer conjeturas”, puntualizó.

Por su parte, el ministro Julio Mazzoleni afirmó que deberá evaluarse la situación para la intervención de la Superintendencia de Salud, situación que está siendo analizada en Gabinete.

El caso está a cargo de la agente fiscal Belinda Bobadilla y el fiscal Óscar Delfino, quienes ya se constituyeron en el sanatorio, retiraron el historial médico además de la verificación de las instalaciones del área de observación.

Un cuadro de bronquitis sería el diagnóstico con el que ingresó el pequeño en horas de la mañana del martes. Tras la intervención fiscal se realizó una segunda autopsia al cuerpo del niño y será conformada una Junta Médica para una evaluación de los resultados y determinar si se trató o no de una negligencia médica.