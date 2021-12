Aldo Cantero, nuevo fiscal que interviene en la causa, mencionó en entrevista con la 730 AM que Vicente Damián Cabrera, endodoncista, se presentó voluntariamente a declarar y forma parte del procedimiento, ya que aportó datos sumamente relevantes del caso.

Según explicó, la odontóloga imputada Sandra Obertino mantuvo una conversación con Cabrera, donde le manifestó que contrató los servicios del anestesista Adrián García, quien también es procesado por el mismo hecho. Ambos fueron imputados por homicidio culposo en calidad de coautores y comercialización de medicamentos no autorizados.

“García supuestamente era un especializado en el tema de anestesia. Pedimos informes al IPS y saltó el dato de que es técnico anestesista, no un doctor profesional, no es una persona cualificada para realizar este tipo de procedimientos. Tras allanamientos y análisis constatamos que la cínica no estaba habilitada”, expresó.

Acotó que en la clínica se encontraron ampollas de medicamentos de uso exclusivo del IPS, además que García marcó entrada en la previsional, pero estuvo en el sitio al momento del tratamiento a la pequeña Thirza, ya que fue él el que le suministró la anestesia.

En ese sentido, el fiscal adelantó que se podría ampliar la imputación por nuevos delitos, a Obertino por estafa, mientras que García por planillerismo.

Cabe recordar que la pequeña Thirza murió en noviembre pasado por una supuesta sobredosis de anestesia al someterse a un tratamiento de conducto en la clínica odontológica “Mommy Dent”.