En contacto con radio Monumental, Martínez Vela aseguró contar con empresas en Ciudad del Este y que genera fuentes de trabajo para muchos paraguayos, aunque no quiso dar el nombre de sus firmas.

“Tenemos una estructura muy importante en Paraguay. Todo es lícito, pero estoy en mi derecho de reservarlo. Estamos a la puerta de una batalla judicial y no daré ventaja al adversario. Nos va muy bien y les damos mucho trabajo a los paraguayos”, acotó.

Sobre las publicaciones periodísticas donde es acusado de liderar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, el entrevistado dijo que “tiene una hoja de vida impoluta”. “Si yo tenía deudas con la justicia, no estaría en libertad, no podría estar viajando ni operando en mi empresa. Hace un mes estuve por España. La persona que injurió está condenada. Yo no cometí ningún delito, no voy a ir preso”, comentó.





Martínez además justificó que realizó una amenaza al hijo del técnico Marciano, Rolando Félix Chilavert, por haber denunciado el caso ante las autoridades. “Estos señores son unos irresponsables y me hicieron pasar mal la Navidad, tuve que ir a declarar dos días. Aquí la Navidad ortodoxa se celebra en enero. Yo no he llegado a cortar cabezas de nadie, pero si intentan agredir sexualmente a mi mujer no lo pensaría dos veces”, advirtió.

“Yo no permito que nadie abuse de mi mujer. (…) A lo mejor le hubiera cortado la cabeza porque agredió sexualmente a mi mujer. (…) Yo amenazo con motivos, es lo mínimo para aplacar la situación lamentable”, aseguró. Según él, el connacional habría corrido detrás de su señora con el pene en la mano.

Martínez es quien expuso los videos de los Chilavert en Ucrania donde se los veía aparentemente bajo los efectos de las drogas. Según la Fiscalía paraguaya, este es un modus operandi de las organizaciones de trata de personas: drogar a sus víctimas, filmarlas y luego extorsionarlas.