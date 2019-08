En el microcentro de Asunción, los emblemáticos edificios que fueran íconos hoy permanecen a fuerza del tiempo, resisten degradados ante la indiferencia de las autoridades y reflejan la ingratitud de aquellos que no los valoran. Un equipo de La Nación constató que en el otrora Casco Histórico de la capital del país prácticamente no hubo mejoras desde que asumió el actual intendente, Mario Ferreiro.

El ex Cine Victoria continúa sin intervenciones, solo algunas palomas se asoman a sus ventanas. La ex Cervecería Paraguaya está atestada de malezas que rebozan hasta en el techo; además, el predio es habitado por indigentes. Desde Montevideo y Oliva, varias viviendas de estilo colonial están a la desidia. Vecinos cuentan que en la noche son ocupadas por maleantes que se refugian en las mismas, muchas de ellas patrimonios históricos de la ciudad, considerando la nomenclatura arquitectónica de siglos pasados.

Por otro lado, la Costanera Norte refleja un fiel contraste de las dos caras de Asunción, pues por un lado están las viviendas de terciadas, chapas y deshechos que quedaron después de la inundación, con cloaca a cielo abierto y olor nauseabundo, viviendas arrasadas por la corriente que se mimetizan con pedazos de estaca hacinados como residuos. Al otro lado de la ciudad, a lo lejos, se observan los modernos edificios. La cara bonita.

Edificios abandonados persisten en el Casco Histórico.





PROPIETARIOS REACIOS, SEGÚN COMUNA

La arquitecta María Teresa Miranda, de la Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Asunción, del cual depende el Departamento de Patrimonio Cultural, manifestó que poco se puede hacer, puesto que estos edificios pertenecen al sector privado y no pueden intervenir sin su autorización; además, los dueños son renuentes a las sugerencias. Agregó que la Ley Nº 5.621, con sanción penal para los propietarios de estos inmuebles, pese a todos los esfuerzos de la comuna, termina siendo letra muerta. “Se agotan las instancias, notificaciones, denuncias, paro de obras. El propietario recurre a la Junta Municipal y nos desayunamos con noticias medio tristes para tanto esfuerzo”, alegó.

“Es difícil tratar con ciertos propietarios. No le ven el rédito, no quieren invertir. Sin embargo, en la municipalidad se presentó una propuesta para evitar que se deteriore más. Pero aún no se lleva a cabo”, reveló en torno al ex Cine Victoria y agregó que lo que se hicieron fueron “medidas de socorro” porque los dueños reaccionaron ante reclamos de limpieza, desinfección, entre otros.

“La cervecería es una propiedad privada, los propietarios no viven en Paraguay, son extranjeros. El año pasado estuvieron por acá para hacer inversión porque saben que la zona del puerto es un lugar con mucho potencial. Ellos tienen proyecto para ese predio, cuándo lo harán no sabemos. Lo que nos habían dicho es que pensaban habilitar como estacionamiento”, comentó Miranda.

Cada vez más asentamientos pululan en la vía pública.





PASEO DE LAS LUCES

Con una inversión de G. 3.028 millones quedó habilitado el martes el Paseo de las Luces tras un año de anuncio de ejecución. El mismo se halla a lo largo de las calles Estrella y su continuación, 25 de Mayo, siguiendo desde Colón hasta Estados Unidos. Faroles y techos de luces forman parte del atavío. Carla Linares, directora ejecutiva del Plan CHA, de la Dirección de Cultura de la comuna capitalina, explicó que en el marco de AsuViva están trabajando en varios ejes, incluidos los corredores dinámicos donde está inserto dicho paseo. En este contexto trabajaron con los barrios de Chacarita Alta, en Punta Karapá y Pelopincho.

FIESTA EN SU HONOR

Asunción está de fiesta y es sede de varias actividades y números artísticos. La celebración se denomina “ASU482, Ciudad de guaranias”, dado que este año se centra en la valorización y promoción de dicho género musical, que nació en el emblemático y popular barrio Chacarita de Asunción.

El programa está dirigido por la Dirección General de Cultura y Turismo de la comuna capitalina y busca comulgar a todas las generaciones en una gran fiesta gratuita que inicia hoy y culmina el domingo 18, en un horario que va desde las 9:00 a 22:00. La propuesta abarca desde música, gastronomía, teatro, danza, malabares, exposiciones, clowns, ferias de artesanía y libros, juegos, intervenciones urbanas, cine, conversatorios.

Ex Cervecería Paraguaya, invadida por el moho y las plantas.





Ex Cine Victoria, hoy es un nido de aves e insectos.