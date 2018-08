“Dijo que iba a solucionar todo el problema de los baches de Asunción, en una grotesca medida de marketing. No pudo solucionar absolutamente nada y se burló de todos los asuncenos”, manifestó uno de los manifestantes.

“Es bueno para los chistes y para pasar vídeos”, subrayó.

— 970 AM (@Radio970AM) 13 de agosto de 2018

El reclamo de los ciudadanos es que habiendo tantos funcionarios municipales, se tenga que recurrir a la privatización del servicio.

Horas antes de la movilización, el intendente de Asunción, había advertido a través de su cuenta de Twitter que podría ser víctima de un “ataque violento” por parte de sectores políticos y que remitió todos los datos a las autoridades pertinentes.

Decenas de periodistas me avisan de un posible ataque violento a mi casa esta tarde a las 19:00 horas y me han pasado copias de los mensajes de las personas que están convocando. Ya he remitido los antecedentes a las autoridades pertinentes. Agradezco la solidaridad.

— Mario Ferreiro (@Ferreiromario1) 13 de agosto de 2018