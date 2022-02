El director jurídico de la Superintendencia de Salud, el Dr. Fredy López, manifestó a radio Ñanduti que la empresa Servicio de Ambulancia y Emergencia (SAE), contratada por los organizadores del Ja’umina Fest, no está inscripta dentro de la Superintendencia de Salud. Fue esta firma la que auxilió a Cristina “Vita” Aranda, quien falleció a raíz de un tiroteo durante el evento masivo.

El funcionario indicó que ante esta irregularidad clausuraron temporalmente las bases de ambulancias de dicha empresa ubicada en la ciudad de Capiatá. “Tenemos elementos suficientes para la clausura inmediata. A los efectos legales, no existe dentro de la Superintendencia de Salud. Operaba de forma irregular, no está habilitada”, agregó.

También el entrevistado reveló que al parecer la empresa SAE habría ofrecido un servicio a los organizadores del evento en San Bernardino cuando en realidad no contaba con el mismo. “Eso quiere decir que la ambulancia que estaba en la cobertura del sábado, decían que era de alta cobertura, cosa que al parecer no lo es porque no tenían los elementos básicos dentro de la misma. Al parecer no tenía nada de elementos de alta complejidad”, dijo.

López indicó que a la par continúa el análisis que hace la Superintendencia de Salud de esta empresa, la cual se expone a ser denunciada ante el Ministerio Público de constatarse que operaba irregularmente.

Los familiares de “Vita” Aranda denunciaron que la ambulancia no estaba equipada para socorrer a la mujer baleada. Mientras que los directivos de la firma negaron esa afirmación, alegaron que sí tenían el equipo para intubarla y culparon a los propios parientes de supuestamente haber puesto trabas el procedimiento de los paramédicos.