La joven Mayra Noguera señaló a través de sus redes sociales y en contacto con el canal SNT que durante el fin de semana pasado fue agredida sin motivo alguno cuando ingresaba a un local nocturno en la zona de Carmelitas, con un grupo de amigos.

“Yo cuando voy a ingresar, alguien me golpea en la cabeza con su celular, de la nada, porque yo ni le dirijo la palabra. (El autor de la golpiza) es Christian Andrés Maldonado Gabriaguez. Él es primo de un amigo mío, llegamos a compartir algunas veces, pero nunca tuvimos problemas”, indicó.

Señaló que al parecer este sujeto estaba muy ofuscado porque antes que ella llegara, el mismo fue echado del pub al tener problemas con otra persona.

Por esta agresión, según contó Noguera, quedó con un leve traumatismo encefálico. Pero la golpiza no quedó allí, ya que al momento de encararle, el hombre de vuelta la golpeó. Supuestamente, a unos metros del local, el acusado le tiró el teléfono por la cara, la agarró del pelo y aventó contra un automóvil. Mayra indicó que no tiene pruebas de ello ante la falta de cámaras en el sitio donde ocurrió el segundo incidente.

Sostuvo que el supuesto atacante estaba muy nervioso y le ofendía. “No sabés con quién estás hablando”, le habría respondido cuando le amenazó con denunciarlo.

“Ya hice mi denuncia y un chequeo médico. Espero que no utilice sus contactos como dice, porque es hijo de un exviceministro. Nadie más sabe de él porque desactivó sus redes sociales”, indicó.

El sindicado es hijo del exviceministro de Defensa, Gral. (SR) Gerardo Miguel Ángel Maldonado Gómez, según informó el periodista Carlos Troche en el SNT.

Este sujeto me reitero varias veces que no sabía con quien me metía ya que el mismo resulta ser hijo de un ex vice Ministro de Defensa!

— Mayra Noguera (@NogueraMay) August 8, 2019