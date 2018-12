El presidente Mario Abdo Benítez, aclaró que la ley del Servicio Militar Obligatorio está vigente y que no es una creación suya. Argumentó que no le pueden pedir que viole la Constitución Nacional.

El jefe de Estado participó hoy del acto de juramento del titular de la Suprema Corte de Justicia Militar, Gral. Div. Aer. Osvaldo Almiéron Riveros y del Cap. DEM Celio Catalino González Ortega como miembro de Sucorjumil.

A la salida fue consultado acerca de los sectores que se oponen al cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio y al respeto contestó que tienen todo la facultad de proponer la derogación de cualquier normativa.

“Quien piensa diferente tiene todo el derecho del mundo a presentar proyectos de leyes para la derogación, lo que no me pueden pedir a mí es que viole la Constitución Nacional y el Servicio Militar Obligatorio es una ley vigente, no es una ley de Marito”, expresó Abdo Benítez.

TERNA DE LA CORTE

Respecto a la terna conformada ayer por el Consejo de la Magistratura para seleccionar al reemplazante del destituido ministro de la Corte, Sindulfo Blanco, Abdo Benítez dijo que prefiere no opinar para no lesionar la honorabilidad de nadie.

“Creo que las primeras designaciones enviaron un mensaje muy fuerte a la sociedad paraguaya, sobre avanzar en una justicia independiente y moralmente sana, ojalá sigamos ese camino”, afirmó.

RENOVACIÓN EN LA ANR

En cuanto a las próximas internas coloradas que se llevarán a cabo en el 2020, indicó que el Partido Colorado debe renovarse pero que él no propondrá ningún candidato.

“Ojalá emerjan líderes naturales, de lo que yo estoy siempre en contra es de la imposición, desde mí no voy a proponer ninguna imposición porque es eso lo que ha hecho daño”, concluyó.