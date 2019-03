La jueza Lici Sánchez dejó entrever que no es su competencia intervenir en el expediente en torno a la no comparecencia de Horacio Cartes ante la Comisión Messer, que pide sanciones por desacato. Dijo que su magistratura no funge de secretaría de su colega que inicialmente entendió en el caso.

La jueza penal Lici Sánchez mencionó que el caso de Horacio Cartes es uno sui géneris al no existir un antecedente similar en el Poder Legislativo. Explicó que en el expediente se plantea una petición de sanción por parte de la Comisión Bicameral de Investigación del caso Dario Messer contra el expresidente Horacio Cartes, por la no comparencia en el Congreso.

“Este tema no es una causa nueva, no inicia conmigo”, refirió en charla con la 970 AM y recordó que inicialmente fue el juez Alcides Corbeta quien recibió el primer informe de la Comisión Messer y resolvió que la misma vuelva a convocar al exmandatario y si no asistía, comunicar al Poder Judicial para aplicar las medidas correspondientes.

Es por ello que, según resaltó Sánchez, decidió remitir de vuelta el expediente a su colega. Si embargo, Corbeta respondió a la magistrada que es ella quien debe atender el caso porque cayó en su despacho. “El juez me responde, me resalta, subraya y pone en negrita, que la ley establece que es el juez de turno quien debe aplicar la sanción”, contó.

Ambos magistrados ahora están en disidencia porque tampoco Lici Sánchez considera que deba ser la juez de esta causa. “Esta magistratura no es secretaría de nada. Porque podría darse el caso de que yo no esté de acuerdo con lo dictado por el juez anterior o incluso pedir un informe a la comisión preguntando si todos los miembros hacen la petición o solo el titular de la comisión, y la respuesta pueda caer en el despacho de otro juez de turno, entonces… ¿este deberá ser el que aplique la sanción?”, argumentó.

Para garantizar el proceso, Lici Sánchez resaltó que debe determinar quién es el juez que debe entender en el caso, aunque ya adelantó que no será ella. “Yo lo tengo muy claro, lo he analizado bien. No es la primera vez que estoy en este tema, yo soy muy rigurosa con mi competencia”, puntualizó.