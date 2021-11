El nivel de la deuda pública de Paraguay aumentó con­siderablemente en los últi­mos años, especialmente en el período pandémico. De acuerdo a los últimos datos arrojados por el Ministerio de Hacienda, el nivel de deuda a octubre del 2021 llegó a US$ 13.416 millones, lo que repre­senta el 33,4% del producto interno bruto (PIB).

El porcentaje respecto al PIB supera lo recomendado por organismos internaciona­les. Países en desarrollo como Paraguay, con ingreso por habitantes de US$ 5.000, no deben pasar el nivel de 30% del PIB, mientras que 40% es el tope antes de entrar en peligro de que se reduzcan las calificaciones, según confirmó César Barreto, economista y ex ministro de Hacienda.

El compromiso de la econo­mía creció casi 10% en lo que va del año. De enero a octu­bre, la deuda pública aumentó un 9,8%, según reporta el informe mensual divulgado por la cartera económica del Estado.

“Paraguay, en cuanto a nivel de deuda, está en color naranja. Estamos en niveles manejables todavía, pero en situación com­plicada. Tenemos que corregir eso, ya que se ve afectado por la convergencia del déficit fiscal”, mencionó el economista.

CONVERGENCIA FISCAL

Barreto aclaró que desde hace un tiempo viene insistiendo en que la convergencia fiscal sea más rápida, pero el Gobierno lo hace más lento. “Se proyecta para el 2022 un déficit del 3%, luego de terminar este año en niveles del 4%, para ir hasta el 2024 recuperando el 1,5%, que es lo que estabiliza el endeuda­miento”, explicó.

Sin embargo, acotó, como la economía también crece, con un déficit de 1,5%, ese 33,4% del PIB se mantendrá en los próxi­mos años.