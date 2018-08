Dos delincuentes interceptaron y llevaron a la fuerza al administrador de una estancia en Pedro Juan Caballero. Hasta el momento permanece desaparecido y no hubo comunicación de los malvivientes. La víctima iba con su esposa, quien presenció el horrible momento.

El hecho ocurrió anoche alrededor de las 19:30, cuando Norberto Benítez Caballero (36) circulaba en su vehículo en compañía de su esposa Lucy Amarilla, en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Desafortunadamente dos delincuentes con armas largas interceptaron el automóvil y obligaron a Norberto a descender del rodado y posteriormente lo llevaron en una camioneta de color blanco.

Desde ese momento no se volvió a saber nada de Norberto, pues los delincuentes no se comunicaron, no obstante, se cree muy poco probable que pueda tratarse de un secuestro.

Benítez Caballero trabaja en la estancia Cerro Perô, de la zona Fortuna Guasu, en una colonia de Pedro Juan Caballero, según confirmó el periodista Santiago Benítez de Radio Imperio.

Se desconocen las circunstancias de lo acontecido, pues según los registros de la Policía Nacional, el señor no cuenta con antecedentes penales ni vínculos con la droga.