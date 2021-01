La Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela sometió a un interrogatorio el 2 de octubre pasado a Javier Troconis, comisionado de Juan Guaidó para gestionar activos de Venezuela en el extranjero.El audio fue difundido anoche por Telefuturo.

En su declaración, Troconis reveló que conoció a Sebastián Vidal, primero por teléfono y luego directamente en la reunión mantenida en Paraguay en el Palacio de López.

“Es una persona bien relacionada con toda esa gente del Gobierno, lo sé, no porque me lo haya dicho, sino porque es evidente que si llegó a una reunión, hay empatía y familiaridad en donde está, por aquí por allá, te da el entendimiento de que es una persona bien conectada allí”, afirmó Troconis. De hecho, Vidal es también abogado de Carlos Abdo, tío de Mario Abdo Benítez.

Sostuvo que la propuesta nunca partió de Venezuela y que en realidad provino del Gobierno de Paraguay, pero que decidieron rechazarla porque no les parecía conveniente.

“Hay una carta oficial en donde nosotros les decíamos que que la propuesta que nos estaban pasando no nos gustaba, que no era lo más conveniente y le decimos que no continuamos y que si surge una nueva propuesta - no una existente- una nueva que se adapte a las condiciones y nos permita tener mayor ventaja se podía volver a discutir, pero que por ahora nos retirábamos de la negociación” relató Troconis.

En el momento 1:10 se escucha la declaración de Troconis.

¿QUIÉN MIENTE?

Ante estas dos versiones está muy claro que alguien miente. ¿Será Juan Ernesto Villamayor o el comisionado de Guaidó, Javier Troconis?

Juan Ernesto Villamayor dice que Sebastián Vidal, abogado de Petropar, fue quien solicitó la reunión que se llevó a cabo el 11 de noviembre del 2019, en la que Venezuela presentó el borrador de un planteamiento de negociación de la deuda de Petropar Con PDVSA y no al revés como sostiene Troconis.

El proyecto, llamativamente favorecía de manera muy generosa al Paraguay, pues establecía una quita del 50 % del capital de la deuda, que en aquel entonces llegaba a 265 millones de dólares, es decir, Petropar debía pagar solo 130 millones de dólares para dar por cancelado el pasivo.

La propuesta, según el jefe de Gabinete Civil, pasó por Hacienda, Procuraduría y Petropar, pero fue devuelta al ser “impracticable”, ya que no existía garantía de que la administración de Guaidó tuviera personería jurídica en el litigio, por lo que se corría el riesgo de pagar un dinero que termine sin ser reconocido.

Esto también contradice a Troconis, quien manifesta que fue Venezuela la que rechazó el proyecto de Paraguay, al no encontrarlo conveniente a los intereses del país bolivariano.

Villamayor tardó unos días en encontrar el supuesto borrador, ya que los papeles se perdieron en la mudanza de las oficinas del Palacio de López. Además, los documentos nunca fueron digitalizados, según Villamayor, ya que ni siquiera llegaron a mesa de entrada.