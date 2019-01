El cielo estará mayormente nublado, soplarán vientos del noreste y luego variables. Las lluvias y tormentas se darían durante la mañana, pero las condiciones irían mejorando por la tarde. La máxima estimada es de 33º C.

Para mañana domingo prevén una jornada extremadamente calurosa, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte y chaparrones. Las temperaturas irán de 24º C a 36º C.

El lunes continuará el ascenso, con una mínima de 25º C y una máxima de 35º C. El cielo se presentará mayormente nublado, soplarán vientos moderados del norte, luego variables y chaparrones.

El martes y el miércoles las temperaturas seguirán subiendo, con máximas de 36º C y 37º C respectivamente. Sin embargo, desde mitad de semana ya no esperan lluvias.