“Mañana estaremos sacando la resolución, ya no permitiremos eventos en vivo hasta que termine la temporada”.

Eso manifestó el intendente de la ciudad de San Bernardino Luis Aguilar a Radio Monumental, luego de la repercusión que tuvo el show privado desarrollado en el anfiteatro José Asunción Flores.

El jefe comunal explicó que “la prohibición afecta a eventos artísticos”, pero que no alcanza a comercios de otros rubros como los gastronómicos. “Los restaurantes pueden operar”, afirmó.

El show llevado a cabo en dicho establecimiento tuvo la concurrencia de más de cinco mil personas, quienes aparecen viralizados en imágenes que muestran el nulo distanciamiento y la poca observancia a las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud.

Recordó que “les pedimos que tengan cuidado y respeten los protocolos”, ya que “está en juego la vida de la gente”. Asimismo dijo que estaban en desconocimiento de la organización de ese espectáculo.

“Estamos en una situación atípica. Nosotros no sabíamos y no es tan fácil controlar algo que no sabíamos”, indicó Aguilar.