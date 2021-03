“Yo no quiero traer 2000, quiero 30.000 vacunas para la tercera edad. Si traemos los 30.000 vamos a cerrar Villa Elisa. El Gobierno trajo 4.000 nomás y caravana luego hizo. Yo ya hice una carta de interés a China, Corea y Taiwán. Estamos viendo diferentes frentes y alguno saldrá”, dijo Ricardo Estigarribia a radio Monumental.

El jefe comunal liberal estimó que tendría que desembolsar 2.500 millones de guaraníes y que está buscando los fondos correspondientes para cortear. Y refirió que ya tienen censada a las personas de la tercera edad en esa ciudad, por lo que no será un problema ese aspecto.

“Si en Salud no nos dan la venia, es porque no nos quieren salvar. No les pedimos plata, nosotros vamos a pagar. Salud va a tener que controlar. Vamos a garantizar la vacuna que se traerá”, comentó Estigarribia a la 780 AM.

De esta manera suman más ciudades que gestionan de forma particular la adquisición de las vacunas. Hasta el momento están Ciudad del Este, Villa Elisa, Pedro Juan Caballero y Naranjal.