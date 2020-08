El ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, invirtió como capital operativo para el funcionamiento de la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) G. 1.700 millones, según revela su ex socio comercial Hugo Alexander Torales. Dicha inversión ya recuperó a finales del 2016, según confirma el propio Friedmann en un mensaje vía Whatsapp remitido a Torales. La empresa comenzó a expandirse, ganó contratos en la Gobernación de Caazapá y el próximo proyecto era entrar a Caaguazú. Torales cuenta que Friedmann lo sacó del negocio por su soberbia y ambición. “Me usó para montar el negocio y me metió una patada”, confesó su ex socio comercial.

POR JORGE TORRES ROMERO

Periodista de Investigación del Grupo Nación y de “La caja negra” de Unicanal

El ex gobernador del Guairá y princi­pal capitalista de la empresa Eventos y Servi­cios SA (ESSA), Rodolfo Friedmann, se apropió de las acciones de Hugo Alexan­der Torales, poseedor de la mayoría accionaria, en el preciso momento en que la firma tenía previsto iniciar un plan de expansión hacia otros municipios y depar­tamentos del país. Resulta evidente que fue la ambición desmedida del actual minis­tro de Agricultura y Gana­dería lo que lo llevó a actuar de manera prepotente y soberbia para quedarse con el 100% del negocio.

La empresa ESSA, que fue creada originalmente con la participación del ahora diputado Éver Noguera, alias Rey de las licitaciones, en poco tiempo se convirtió en la principal proveedora de almuerzo escolar a las distintas escuelas del cuarto departamento y fue acapa­rando licitaciones incluso en municipios de la zona.

La firma contaba con toda la infraestructura para ello, además del know how, explicó Torales en el último programa de “La caja negra”. “El tema yo fui con otro socio capitalista, empre­sario guaireño también a Caaguazú. Ahí miramos un local y de ahí le llamo a Álvaro (Alfaro) y le digo: mirá este tema de Caaguazú, es un proyecto nuevo, súper interesante, tiene buen presupuesto, siempre está ganando una empresa de Oviedo y creo que nosotros también podemos competir acá. Ya tengo el terreno, la persona que tiene el terreno quiere compartir, quiere el 5% del monto a invertirse en esa propiedad y yo te vuelvo a necesitar para que nos proveas desde Asunción los insumos, que eran carne y otros. Era un proyecto que teníamos pendiente”, afirmó Hugo Alexander Torales. Luego el siguiente proyecto que era Caazapá, puesto que estaban preparados para competir en la provi­sión de merienda escolar a nivel país.

FRIEDMANN NO QUISO QUEDAR FUERA

Fue entonces que comen­zaron a surgir los inconve­nientes entre Friedmann y Torales que, en realidad, fue un operativo para hacerlo a un lado y quedarse con todas las acciones de la empresa junto con su primo y su fami­lia. “Con la empresa ESSA queríamos expandirnos y ganar otras licitaciones en Caaguazú y Caazapá, en varios puntos de todo el país, estábamos preparados para competir en cualquier muni­cipalidad y cualquier gober­nación. La idea del negocio era así. Entonces, lo que yo hacía era hablar con la gente y captar el capital para poder trabajar. Inclusive en una reunión en mi casa con otros empresarios les explicamos el negocio y con qué porcen­taje sería eso. Pero Fried­mann no formaba parte del proyecto de Caaguazú, él era socio capitalista de la empresa en Guairá, pero el crecimiento de la empresa ya era con otros capitalis­tas”, declaró Torales.

El ex accionista de ESSA está convencido de que cuando Friedmann y su equipo vie­ron la torta de Caazapá y se dieron cuenta que les iba a ser muy caro pagarle por el porcentaje en las acciones (80%), decidieron meterle una patada, asegura. “Me usó para montar la empresa ESSA y luego me metió una patada. La gente que me conoce sabe que estoy diciendo la verdad. Sabe que Friedmann es un soberbio y Mario Abdo Benítez sabe que estoy diciendo la verdad, varias veces me senté a su lado y tiene que soltarle la mano a este tipo. Tiene que responder por estas cosas”, indicó. Agregó que su pasión siempre fueron los empren­dimientos y su carrera empresarial la empezó a los 22 años. “Cuando salí de la empresa empezaron a tener problemas, me llamaba la contadora a decir que eso era un caos y no podía ser de otra forma puesto que se quedó gente que ni el colegio terminó a manejar las cosas. Estos tipos no están prepa­rados para manejar algo así. Acá se necesita una gestión comercial, administrativa y técnica de todo lo que es la estructura del negocio”, resaltó el empresario.

Quiere recuperar sus acciones

El abogado Óscar Tuma, representante legal de Hugo Alexander Torales descartó que exista una persecución política o segundas intenciones en la denuncia pública realizada por su representado. “A mí me consta que se intentó por todos los medios de que él (Hugo Torales) recupere sus acciones. Cuando fue imposible recuperar sus acciones les solicitamos que nos cedan sus derechos y acciones para poder accionar contra Interfisa Banco, por el manejo que se dio de la sociedad. Se trató de agotar todo lo que estaba a nuestro alcance para evitar llegar a donde estamos hoy”, explicó. Tuma refirió que lo que se quiere es recuperar lo que Alex creó. “Como mencionó, fueron años de sacrificio. Se instalaron primero en el Guairá con una proyección de crecimiento en el tiempo y eso quedó truncado porque estábamos creando una empresa que estaba empezando a dar sus frutos. Vamos a tratar de recuperar lo que es de él (Hugo Torales) con una demanda. Vamos a demostrar con documentos cómo se apoderaron de sus acciones", aclaró. Respecto a la investigación penal, todos los elementos y su defendido ya fueron puestos a disposición de la fiscalía.

En este mensaje del 24 de noviembre de 2016, Friedmann le confirma a Torales que con el nuevo depósito ya estaba recuperando su capital (G. 1.700 millones) que había puesto para el funcionamiento de la empresa ESSA.