La directora del Botánico, Maris Llorens, comentó a la radio 650 AM que desde octubre del año pasado está abierto el Jardín Botánico, porque al ser un espacio bien amplio, no se registra aglomeración de visitantes. En cambio, el zoológico y el museo siguen esperando que la Intendencia de Asunción dé su ok para la reapertura.

No obstante, refirió que en estos espacios reducidos usualmente, antes de la pandemia, la gente se juntaba más, especialmente los fines de semana y en su mayoría eran niños, por lo que aún seguirán cerrados.

“No queremos que haya contagio entre los visitantes y los funcionarios, esperamos que pase esta variante delta para poder abrir. Por cuestiones sanitarias seguimos esperando porque puede ser un foco de contagio, eso no queremos”, mencionó.

Respecto a la seguridad en el sitio, Llorens comentó que desde el año pasado se instaló una subcomisaría, gracias a la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. Además el grupo Lince hace sus recorridos en el extenso predio. “Todos los días sacamos a pequeños delincuentes, drogados, que quieren esconderse dentro de la reserva. Es un esfuerzo titánico diario”, puntualizó.